Личный секрет Плющенко: как Жилина выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала главной угрозой для учениц Тутберидзе

Вероника Жилина стала победительницей двух этапов юниорской серии Гран-при России. Воспитанница Евгения Плющенко показала при этом четвёртый результат в мире: по сумме баллов в лучшем прокате она уступает лишь Камиле Валиевой, Аделии Петросян и Софье Акатьевой. Однако тренер не спешит переводить 14-летнюю спортсменку во взрослую категорию.

Четвёртый этап серии Гран-при России среди юниоров «Московские звёзды» завершился безоговорочной победой Вероники Жилиной. По сумме двух программ воспитанница Евгения Плющенко набрала 221,14 балла, опередив ближайшую преследовательницу Любовь Рубцову на 25,68 балла.

При этом победительница откатала произвольную программу далеко не безошибочно: четверной сальхов получился с недокрутом и выездом «в тройку», а с тройного акселя фигуристка и вовсе упала. На плюсы ей удалось исполнить каскад из тулупов 4 — 2, а вот в ещё одном запланированном кваде Вероника скрутила всего два оборота. Однако превосходство её было столь велико, что даже неидеальный прокат принёс ей колоссальный отрыв.

Для Жилиной эта победа стала уже второй в серии: двумя неделями ранее она также уверенно победила на этапе в Сочи. Тогда по сумме двух программ ей удалось набрать фантастические 233,18 балла, которые позволили бы ей стать второй на взрослом этапе.

Как оказалось, повторить или улучшить сочинский результат в Москве Веронике помешали проблемы с ахиллом, возникшие в день выступления после тренировки.

«Может быть, перегруз. Опять же, возраст, четверные, тройной аксель — большой объем. Сейчас посмотрим, немного отдохнем, восстановимся», — рассказал после выступления Плющенко.

По его словам, спортсменка немного волновалась из-за возникших болей, поэтому не справилась с акселем и четверным тулупом.

«Вероника достойно откаталась, сделала каскад с четверным и комбинацию в конце. Разминка у неё великолепная была. Конечно, когда есть какая-то травма, мозг страхуется. Она сегодня страховалась. В Сочи прошёл хороший этап. Здесь Вероника показала блестящую короткую программу. Есть к чему стремиться», — подчеркнул тренер.

Сама Жилина осталась не слишком довольна собой, хотя и обрадовалась тому, что выиграла оба этапа, в которых принимала участие. По её словам, между турнирами они с тренерами много работали над тройным акселем и над четверными прыжками в связках, и ей хотелось показать в Москве более высокий результат. При этом Вероника подчеркнула, что соревнуется только сама с собой, а не с соперницами.

«Ни за кем не смотрю, мне неважно, кто как откатал», — заявила фигуристка.

Но сравнения напрашиваются сами собой. Среди юниорок единственная, кто смог более или менее близко подобраться к фигуристке из «Ангелов», — это ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. На турнире в Москве она стала второй с результатом 216,12 балла. А если посмотреть на результаты трёх прошедших этапов Гран-при среди взрослых спортсменок, то становится понятно: воспитанница Плющенко очевидно там не затерялась бы.

На данный момент её сочинские баллы уступают результатам лишь трёх спортсменок — Камилы Валиевой (244,66 балла на этапе «Золотой конёк Москвы), Аделии Петросян (239,31 балла на этапе «Бархатные сезоны») и Софьи Акатьевой (236,68 балла на этапе «Золотой конёк Москвы). Что касается соревнований ISU, которые россиянки вынужденно пропускают, то там равных Жилиной также не наблюдается ни среди юниорок, ни среди взрослых.

Таким образом, даже с оглядкой на щедрое домашнее судейство можно констатировать, что впервые за долгое время в России появилась обладающая огромными перспективами фигуристка, которая сейчас не тренируется в «Хрустальном», хотя в своё время и прошла эту школу. В свои 14 лет Вероника уже готова составить конкуренцию любой из учениц Тутберидзе: у неё есть и высоченные прыжки, и плавность скольжения, и умопомрачительные вращения. А бойцовский характер и запредельная мотивация говорит о том, что у девочки — огромное будущее.

Заниматься фигурным катанием Вероника начала в возрасте трёх лет в Архангельске под руководством своей мамы, Людмилы Алфёровой, которая и обучила её основным техническим навыкам.

«Я же только с ней занималась до 10 лет, больше вообще ни с кем. Ни подкаток, ничего. Она очень много мне дала — мы и в зале с ней занимались, и на льду. ОФП она классно проводит. Многое из того, что я умею сейчас, заложено мамой ещё с детства», — рассказывала Жилина.

В возрасте 10 лет спортсменка отправилась покорять Москву, и после просмотра её приняли в «Хрустальный». Там юная фигуристка провела чуть больше года, но за это время успела освоить элементы ультра-си — четверные сальхов и тулуп. Занималась Жилина в основном под руководством Сергея Розанова, и когда в 2020 году он перешёл в академию Плющенко, Вероника отправилась за ним. А через какое-то время в Москву перебралась и мама девочки, что стало для неё огромным облегчением.

«С мамой легче. У меня сразу же силы появляются, когда она рядом», — говорит Вероника.

После ухода Розанова из «Ангелов» Жилина приняла решение остаться. Фигуристка объясняет это тем, что с Плющенко у неё наладилась более тесная взаимосвязь, нежели с прежним тренером, а атмосфера в академии стала домашней. И сейчас это сотрудничество приносит свои плоды. Впрочем, тренер не стал раскрывать, за счёт чего достигается прекрасный результат.

«Секрет есть. Мой личный. Плюс, это работа мамы Вероники — Людмилы Алфёровой, моего коллектива — Артёма Значкова, Александра Абта. Все пашут, работают. Поэтому потихонечку-потихонечку всё будет стабильно», — заявил тренер.

По мнению бывшей фигуристки Елены Радионовой, которая в нынешнем сезоне выступила постановщиком программ Жилиной, достижения Вероники можно объяснить её уникальностью и работоспособностью.

«Её талант и потенциал бескрайние. Я уверена, она будет прогрессировать от старта к старту и выглядеть всё лучше. У неё есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой», — сказала Радионова.

Также позитивно оценила совместную работу Плющенко и Жилиной прославленный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что двукратный олимпийский чемпион «становится большим тренером», а его подопечная уже может выступать и во взрослых соревнованиях.

«Захочет, ко взрослым её поставят, захочет — к юниорам. Она может выступать и там, и там. Надеюсь, что она по-человечески оформится, не вырастет ещё на метр и не поправится на 30 кг», — цитирует специалиста РИА Новости.

Впрочем, сам Плющенко пока не торопится выводить Жилину в другую возрастную категорию. По его словам, Вероника ещё не переросла юниорский уровень и двигаться дальше ей рано. Также как и ещё одной его воспитаннице Софье Титовой, которая тоже одержала победы на двух этапах Гран-при, хотя и с куда более скромными результатами, чем подруга по команде.

«На следующий год мы посмотрим. Не исключено, что в следующем году девочки смогут принять участие во взрослых соревнованиях, если федерация нам позволит», — подчеркнул Евгений.

А пока обеим предстоит подготовка к первенству страны среди юниоров, которое пройдёт в Перми в феврале будущего года, а также к чемпионату по прыжкам, намеченному на 4 декабря в Санкт-Петербурге. Фигуристки, естественно, выступят в составе команды Плющенко. К слову, он и сам в ближайшее время намерен восстановить свой прыжковый арсенал, в частности — тройной аксель. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что ищет вдохновения — которое, несомненно, станет и мотивацией для его спортсменов.

«С Вероникой ехали вчера, говорю ей: «Будем с тобой соревноваться». Такая цель есть. Чувствую большое желание. Готовился к шоу, вышел на тренировку и понял — могу сделать. Не стал рисковать. Надо подвести себя. Сейчас привожу себя в форму, начал худеть, бегать, прыгать», — поделился бывший фигурист.