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Плющенко: Вероника Жилина — героиня дня

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от выступления фигуристки Вероники Жилиной на втором этапе юниорского Гран-при России в Сочи.

«Всегда считал, что нужно много работать, верить в себя и в свои силы! Второй этап серии Гран-при — и уже победа наших девочек! Сегодня Вероника Жилина — героиня дня! Чемпионка! Так держать», — написал Плющенко в своих социальных сетях.

Также олимпийский чемпион поблагодарил маму и тренера Жилиной за помощь в работе с фигуристкой.

В произвольной программе 14-летняя россиянка набрала 156,51 балла. Общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье — Агата Петрова.

Ранее сообщалось, что Лев Лазарев выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

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