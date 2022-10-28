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Лазарев выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров

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Лев Лазарев завоевал золотую медаль второго этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Сочи.
Лазарев выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

Фигурист по сумме двух программ получил от судей 257,50 балла.

Серебряную медаль выиграл Николай Логинов (236,19). Бронзовая награда досталась Эдуарду Карартыняну (231,60).

Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА. Фигурист показал чистый прокат с тройным акселем в короткой программе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. 

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