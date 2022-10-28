Лазарев выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров
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Фигурист по сумме двух программ получил от судей 257,50 балла.
Серебряную медаль выиграл Николай Логинов (236,19). Бронзовая награда досталась Эдуарду Карартыняну (231,60).
Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА. Фигурист показал чистый прокат с тройным акселем в короткой программе.
Ранее сообщалось, что фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России.