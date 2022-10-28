Жилина выиграла второй этап юниорского Гран-при России в Сочи

Фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Сочи.

В произвольной программе 14-летняя россиянка набрала 156,51 балла. Общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье — Агата Петрова.

Напомним, что Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что фигурист Лев Лазарев лидирует после короткой программы на втором этапе юниорской серии Гран-при России.