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Жилина выиграла второй этап юниорского Гран-при России в Сочи

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Фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Сочи.
Жилина выиграла второй этап юниорского Гран-при России в Сочи
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В произвольной программе 14-летняя россиянка набрала 156,51 балла. Общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье — Агата Петрова.

Напомним, что Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что фигурист Лев Лазарев лидирует после короткой программы на втором этапе юниорской серии Гран-при России.

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