Жилина выиграла второй этап юниорского Гран-при России в Сочи
- РИА Новости
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В произвольной программе 14-летняя россиянка набрала 156,51 балла. Общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье — Агата Петрова.
Напомним, что Жилина занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что фигурист Лев Лазарев лидирует после короткой программы на втором этапе юниорской серии Гран-при России.