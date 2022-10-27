Лазарев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи
Лазарев получил 84,79 балла. На втором месте расположился Николай Логинов (77,62 балла). Третье — у Эдуарда Карартыняна (75,80).
Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА. Фигурист показал чистый прокат с тройным акселем.
Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» расположился на пятой позиции.
Ранее хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве.