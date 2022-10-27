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Лазарев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи

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Фигурист Лев Лазарев лидирует после короткой программы на втором этапе юниорской серии Гран-при России.

Лазарев получил 84,79 балла. На втором месте расположился Николай Логинов (77,62 балла). Третье — у Эдуарда Карартыняна (75,80).

Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА. Фигурист показал чистый прокат с тройным акселем.

Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» расположился на пятой позиции.

Ранее хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве.

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