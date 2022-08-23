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Радионова: у Жилиной есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой

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Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова оценила перспективы фигуристки Вероники Жилиной.
Радионова: у Жилиной есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой
  • Gettyimages.ru

«Вероника Жилина — уникальная и очень работоспособная спортсменка, а её талант и потенциал бескрайние. У неё есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой», — цитирует Радионову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Жилина владеет четверными и акселем в три с половиной оборота.

С 19 по 21 августа российские юниоры приняли участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России.

Ранее Анна Щербакова и Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

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