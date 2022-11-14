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Щербакова рассказала о своём восстановлении

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проходит её восстановление после операции.
Щербакова рассказала о своём восстановлении
  • РИА Новости

«Сейчас я на каждой тренировке стараюсь делать максимум. По сравнению с нашими обычными тренировками, это лечебная физкультура. Загадывать вперёд не буду», — цитирует Щербакову Sport24.

Щербакова перенесла операцию в августе в Германии.

18-летняя фигуристка завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

Ранее Щербакова рассказала о поддержке победительницы Игр-2018 Алины Загитовой.

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