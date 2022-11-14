Щербакова рассказала о своём восстановлении
- РИА Новости
«Сейчас я на каждой тренировке стараюсь делать максимум. По сравнению с нашими обычными тренировками, это лечебная физкультура. Загадывать вперёд не буду», — цитирует Щербакову Sport24.
Щербакова перенесла операцию в августе в Германии.
18-летняя фигуристка завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.
Ранее Щербакова рассказала о поддержке победительницы Игр-2018 Алины Загитовой.