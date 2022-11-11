Авербух: Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в телепроекте «Ледниковый период».

«Думаю, Артём Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый», — цитирует Авербуха ТАСС.

18 августа нападающий подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1 + 1». В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Ранее Жулин заявил, что Дзюбу ждут на проекте «Ледниковый период».