Жулин заявил, что Дзюбу ждут на проекте «Ледниковый период»

Тренер Александр Жулин сообщил, что нападающего Артёма Дзюбу ждут на телепроекте «Ледниковый период».

«Дзюба — координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться в проекте. Я вообще открыт в этом вопросе. Ради бога, мы его ждём», — цитирует Жулина Legalbet.

18 августа нападающий подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1 + 1». В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Ранее Александр Емельяненко предложил Дзюбе провести боксёрский поединок.