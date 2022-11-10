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Александр Емельяненко предложил Дзюбе провести боксёрский поединок

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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о возможном поединке с футболистом Артёмом Дзюбой.
Александр Емельяненко предложил Дзюбе провести боксёрский поединок
  • РИА Новости

«У Артёма есть великолепная возможность вызвать меня на поединок и как-то зарекомендовать себя в боксе. Дзюбе нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся, чтобы простоять, надеяться выбросить удар какой-то. Ему надо садиться на ноги и работать ногами», — заявил Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.

По словам бойца, у футболиста нет абсолютно никаких шансов против него.

«Всё равно что я выйду и буду играть против Артёма в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его. Но если предложат с ним поединок, согласимся. Популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, Дзюба получит хороший апперкот», — сказал он.

6 ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента допустил возможность подписания контракта с Дзюбой.

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