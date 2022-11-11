Квителашвили покинул группу Тутберидзе и переехал в Италию

Бронзовый призёр чемпионата Европы, грузинский фигурист Морис Квителашвили сообщил, что теперь он тренируется в Италии.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — цитирует Квителашвили РИА Новости.

Фигурист тренировался под руководством Этери Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.

В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.

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