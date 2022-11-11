Квителашвили покинул группу Тутберидзе и переехал в Италию
- Gettyimages.ru
- © Joosep Martinson - International Skating Union
«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — цитирует Квителашвили РИА Новости.
Фигурист тренировался под руководством Этери Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.
В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России невозможно выделить одну сильнейшую фигуристку.