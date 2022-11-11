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Тарасова считает, что в России невозможно выделить одну сильнейшую фигуристку

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла назвать лучшую российскую фигуристку.
Тарасова считает, что в России невозможно выделить одну сильнейшую фигуристку
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У нас очень конкурентное женское одиночное катание, поэтому назвать какую-то одну девочку просто невозможно. В России нет лучшей фигуристки. Есть сразу несколько ведущих фигуристок, их фамилии все и так знают», — цитирует Тарасову Sport24.

29 октября завершились выступления в рамках короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при России в Сочи. Лидирует после короткой программы Аделия Петросян, получив от судей 78,92 балла. Второе место занимает Александра Трусова (70,20 балла). Третья — Вероника Яметова (68,03 балла).

Ранее сообщалось, что фигуристка Вероника Жилина одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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