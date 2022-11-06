«Хочет чаще выходить на поле»: что известно о возможном расторжении контракта Дзюбы и «Адана Демирспор»

По сообщению российских СМИ, Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор» и уже покинул Турцию. Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако такое развитие событий вполне возможно, поскольку россиянин перестал получать в команде игровую практику и даже не попадал в заявку на матчи. Как отметил бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов, нападающему не стоит расстраиваться и нужно двигаться дальше. А по мнению бывшего игрока национальной команды Дмитрия Булыкина, сейчас не столь важны причины разрыва, сколько дальнейшая судьба спортсмена. Интерес к футболисту проявляет «Венеция», а также клубы РПЛ, в частности «Торпедо».

В воскресенье, 6 ноября, ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщили о расторжении контракта между Артёмом Дзюбой и клубом «Адана Демирспор». Как отмечается, разрыв соглашения произошёл по обоюдному согласию сторон, 34-летний нападающий стал свободным агентом. По данным «Матч ТВ», форвард уже уехал из Турции.

Бывший игрок сборной России заключил договор с «Аданой» в середине августа. В своём дебютном матче с «Фенербахче» Артём вышел в стартовом составе и отметился голом, а спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк тогда заявил, что ждёт от форварда не меньше 20 голов за сезон.

«Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это. Его приход в клуб не станет проблемой для Марио Балотелли. Кто лучше, тот и будет играть», — говорил функционер.

Но вскоре после этого итальянский нападающий покинул команду, а Дзюба стал получать всё меньше и меньше игрового времени, потому что главный тренер турецкой команды Винченцо Монтелла изменил тактическую схему, в которую россиянин уже не вписывается. После ухода Балотелли наставник предпочитает использовать на острие атаки не пробивного нападающего, а подвижного техничного игрока с функциями «ложной девятки». С сентября в этой роли выступает 30-летний полузащитник Эмре Акбаба. В итоге к середине октября Артём и вовсе перестал попадать в заявку команды, хотя не сообщалось ни о травмах, ни о недомоганиях футболиста.

Как отметил в разговоре с RT экс-нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин, Дзюбу не устраивает его нынешнее положение в команде, поэтому он решился на разрыв контракта.

«Думаю, он недоволен своим игровым временем и хочет чаще выходить на поле, тем более что его карьера уже находится на закате. Ему нужна команда, где он будет играть и получать удовольствие от футбола», — подчеркнул бывший футболист.

Есть масса возможных причин, почему Дзюба так и не заиграл в «Адана Демирспор». В частности, могут быть проблемы с физической формой, поскольку после ухода из «Зенита» Артём долгое время искал новый клуб и тренировок с «Рубином» оказалось явно недостаточно. А Монтелла оказался принципиальным тренером и хочет видеть его на поле в хороших кондициях. Однако, по мнению Булыкина, на данный момент не стоит заострять на них внимание.

«Главное не это, а то, что будет дальше. Основной вопрос: где он продолжит свою карьеру и сможет ли красиво её закончить?» — подчеркнул Булыкин.

Один из вариантов для Дзюбы, по сообщениям СМИ, — это «Венеция» из итальянской Серии В. Исполнительный директор клуба Александер Мента даже подтвердил интерес к российскому нападающему, но оговорился, что развитие событий будет зависеть от ряда обстоятельств. Однако, по словам Булыкина, форвард вряд ли согласится перебраться на Апеннины.

«Думаю, что для него это не очень хороший вариант и он, скорее всего, туда не поедет. Это не его уровень. Хочешь не хочешь, все футболисты возвращаются на родину. Я думаю, Артём тоже вернётся в Россию. Здесь у него много вариантов, всё зависит от нюансов», — заметил собеседник RT.

Готов пригласить Дзюбу к себе и главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев. Однако специалист сомневается, что форвард согласится на такое предложение.

«Артём — очень хороший футболист, великолепный мастер, я бы его взял с удовольствием, с руками и ногами! Но вы же прекрасно понимаете, что он сам ко мне не поедет и не согласится. Это человек, который хочет играть, расти и прогрессировать на самом высоком уровне. Очень жалко, что у него не получилось в Турции, но уверен, что в скором времени он проявит себя в другой команде, — сказал Черышев «Матч ТВ».

Также по теме Гол на день рождения: Дзюба забил в первом же матче за границей, но его команда проиграла Артём Дзюба в свой день рождения отметился голом в дебютном матче за клуб «Адана Демирспор». Россиянин вышел на поле в стартовом...

Что касается вариантов в России, по данным «Чемпионата», в услугах Дзюбы всерьёз заинтересовано столичное «Торпедо» и лично президент клуба Илья Геркус. По мнению экспертов, пришёлся бы ко двору форвард и во многих других командах, однако проблема остаётся прежней — условия личного контракта Артёма. Так, в «Факеле» и «Химках» уже заявили, что не могут себе позволить подписать бывшего капитана сборной.

Однако в любом случае россиянину не стоит опускать руки. Как отметил бывший тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов, это лишь временная неудача игрока.

«Была хорошая карьера, был лучший футболист нашей страны, лучший бомбардир. Не получилось у него сейчас — и ничего страшного. Пусть руки не опускает, ищет команду и работает дальше», — отметил Колыванов в беседе с RT.

Ситуация в «Адане» в некотором смысле напоминает историю пятилетней давности, когда «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини. При нём Дзюба тоже редко выходил на поле и в итоге отправился в аренду в «Арсенал», где за десять игр забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. «Аданой» также руководит итальянец, и впору задуматься: может быть, Артёму не везёт в работе с тренерами из этой страны? И теперь нужно найти аналог тульского клуба в Турции?

Однако, по мнению Булыкина, вряд ли в этих двух ситуациях существует закономерность, связанная с национальной принадлежностью тренеров команд.

«Я бы так категорично не говорил. У разных тренеров свои требования, пожелания, и можно с кем-то сработаться, а с кем-то — нет», — отметил бывший спортсмен.