В «Ахмате» не рассматривают вариант с подписанием Дзюбы
- РИА Новости
«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демирспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — цитирует Айдамирова Metaratings.
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с клубом.
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.