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В «Ахмате» не рассматривают вариант с подписанием Дзюбы

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
В «Ахмате» не рассматривают вариант с подписанием Дзюбы
  • РИА Новости

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демирспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — цитирует Айдамирова Metaratings.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с клубом.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.

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