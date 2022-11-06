В «Ахмате» не рассматривают вариант с подписанием Дзюбы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«У нас нет информации, что Дзюба покинул «Адана Демирспор». У нас сейчас есть три нападающих в команде, других игроков мы не рассматриваем», — цитирует Айдамирова Metaratings.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с клубом.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.