Колосков считает, что Дзюбе пора завершить карьеру

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Это неудивительно: Дзюба давно закончился как футболист. Он сгорел ещё в «Зените», а сейчас ему пора завершать карьеру. Мне кажется, он не найдёт клуб в РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт из-за задержек по зарплате.