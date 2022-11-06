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Колосков считает, что Дзюбе пора завершить карьеру

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Колосков считает, что Дзюбе пора завершить карьеру
  • РИА Новости

«Это неудивительно: Дзюба давно закончился как футболист. Он сгорел ещё в «Зените», а сейчас ему пора завершать карьеру. Мне кажется, он не найдёт клуб в РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт из-за задержек по зарплате.

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