Колосков считает, что Дзюбе пора завершить карьеру
- РИА Новости
«Это неудивительно: Дзюба давно закончился как футболист. Он сгорел ещё в «Зените», а сейчас ему пора завершать карьеру. Мне кажется, он не найдёт клуб в РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор».
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт из-за задержек по зарплате.