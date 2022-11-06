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Канчельскис — о Дзюбе: уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Канчельскис — о Дзюбе: уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции
  • РИА Новости

«Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции. Он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл, бывает. Решение за Артёмом. Мы же не будем гадать на кофейной гуще», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Ахмате» сообщили, что не рассматривают вариант с подписанием Дзюбы.

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