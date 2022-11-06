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«Чемпионат»: Геркус хочет видеть Дзюбу в московском «Торпедо»

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Нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».
«Чемпионат»: Геркус хочет видеть Дзюбу в московском «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

«Геркус давно прорабатывает идею с подписанием Дзюбы. Но остальное руководство клуба сомневается в необходимости данного трансфера», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге.

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