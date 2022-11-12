Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата Европы, грузинский фигурист Морис Квителашвили сообщил, что до сих пор является учеником группы Этери Тутберидзе.

«Новость содержит неправильную информацию и ситуация немного другая! Я не ушёл из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили.

Напомним, что грузинский фигурист тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.

В настоящий момент Морис работает в Италии с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.

Ранее Квителашвили сообщил, что решение об уходе он принял совместно со штабом Тутберидзе.