Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Тутберидзе
- РИА Новости
«Новость содержит неправильную информацию и ситуация немного другая! Я не ушёл из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили.
Напомним, что грузинский фигурист тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.
В настоящий момент Морис работает в Италии с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.
Ранее Квителашвили сообщил, что решение об уходе он принял совместно со штабом Тутберидзе.