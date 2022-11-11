Квителашвили сообщил, что решение об уходе он принял совместно со штабом Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата Европы, грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что решение о старте тренировок в Италии он принял совместно со штабом заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — цитирует Квителашвили РИА Новости.

Он также отметил, что какие-то моменты в тренировочном процессе ещё будут меняться.

Квителашвили тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.

В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.

Ранее представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури высказался об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе.