Квителашвили сообщил, что решение об уходе он принял совместно со штабом Тутберидзе
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«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами», — цитирует Квителашвили РИА Новости.
Он также отметил, что какие-то моменты в тренировочном процессе ещё будут меняться.
Квителашвили тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.
В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.
Ранее представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури высказался об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе.