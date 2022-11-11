В Грузии отреагировали на уход Квителашвили от Тутберидзе
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«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у Магри. Ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах», — цитирует Тагаури РИА Новости.
По его словам, фигурист Ника Егадзе выступает на международных соревнованиях и недавно во Франции представлял «Хрустальный». Он также отметил, что никаких проблем с российским клубом у него нет.
Квителашвили тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.
В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.
Ранее российский фигурист, ученик группы Тутберидзе Арсений Федотов рассказал о желании выполнить аксель в четыре с половиной оборота.