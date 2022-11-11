Узнать больше

В Грузии отреагировали на уход Квителашвили от Тутберидзе

Короткая ссылка
Представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури высказался об уходе Мориса Квителашвили из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
В Грузии отреагировали на уход Квителашвили от Тутберидзе
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у Магри. Ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах», — цитирует Тагаури РИА Новости.

По его словам, фигурист Ника Егадзе выступает на международных соревнованиях и недавно во Франции представлял «Хрустальный». Он также отметил, что никаких проблем с российским клубом у него нет.

Квителашвили тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры.

В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.

Ранее российский фигурист, ученик группы Тутберидзе Арсений Федотов рассказал о желании выполнить аксель в четыре с половиной оборота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить