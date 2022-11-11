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Ученик Тутберидзе Федотов заявил о намерении прыгнуть четверной аксель

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Российский фигурист, ученик группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов рассказал о желании выполнить аксель в четыре с половиной оборота.
Ученик Тутберидзе Федотов заявил о намерении прыгнуть четверной аксель
  • РИА Новости

«Когда-нибудь хотел бы прыгнуть четверной аксель, как Илья Малинин. Но пока я его ещё не тренировал, это нужно очень много работать, больше, чем над другими четверными», — цитирует Федотова ТАСС.

Напомним, что фигурист одержал победу среди юниоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. В сумме он получил от судей 261,17 балла.

Таким образом, Федотов вышел в финал Гран-при России после двух побед на этапах.

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