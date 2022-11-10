В тени дуэли Малкина с Овечкиным: как Капризов оформил дубль за семь минут и стал первой звездой матча НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Анахаймом» и поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ. В свою очередь, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей и поучаствовал в разгроме «Вашингтона», а Александр Овечкин неудачно провёл встречу и лишь один раз попал в створ ворот.

Бенефис Капризова

Для российского нападающего «Миннесоты» выездная встреча с «Анахаймом» внезапно приняла особенное значение. Ровно сутки назад Кирилл Капризов не лучшим образом провёл матч с «Лос-Анджелесом» и не только продлил сухую серию, но и поддался на провокацию со стороны Дрю Даути. Во втором периоде форвард потерял контроль и ударил клюшкой по лицу соперника, за что был удалён до конца игры. Без своего лидера «Уайлд» пропустили и потерпели второе подряд поражение в регулярном чемпионате НХЛ.

И противостояние с «Дакс» представлялось великолепным шансом реабилитироваться за фиаско дневной давности. Но до определённого момента всё складывалось не в пользу «Уайлд». Пусть фантастический лакросс-гол Тревора Зеграса и не был засчитан из-за офсайда, хозяева всё же открыли счёт. Грубая ошибка Калеба Эддисона на чужой половине площадки привела к молниеносной контратаке, завершившейся точным броском Павола Регенды. Примечательно, что на льду находился и сам Кирилл, но мог лишь наблюдать за первой заброшенной шайбой словака в лиге. А в роли ассистента выступил Дмитрий Куликов.

Как оказалось впоследствии, эта неудача лишь раззадорила и «Уайлд» в целом, и её лучшего бомбардира в частности. В течение следующих десяти минут гости трижды огорчили «Дакс», а дважды это сделал сам Капризов. Причём в обоих случаях россиянин отличился в большинстве. Сначала он своевременно подставил клюшку под прострел Мэтта Болди, а менее семи минут спустя воспользовался замешательством голкипера. Очевидно, опытный Джон Гибсон ждал от расположившего за воротами россиянина передачи на пятак, где дежурил Йоэль Эрикссон Эк. Но тот принял оригинальное решение и неуловимым движением пропихнул шайбу в ближний угол.

В оставшееся время «Миннесота» не только не упустила преимущество, а в середине заключительного отрезка даже упрочила его. В списке авторов голов компанию Капризову и Мэтту Дамбе составил Джозеф Крамаросса. Концовка матча ознаменовалась масштабной потасовкой с участием обеих команд, по итогам которой до конца игры были удалены по трое представителей каждого коллектива. Зачинщиком был признан защитник «Уайлд» Джейкоб Миддлтон. «Анахайм» получил шанс поработать в большинстве, а отбывать штраф за партнёра пришлось Кириллу. Однако это никоим образом не сказалось на впечатлении от выступления российского нападающего. Капризов оформил дубль в третий раз в сезоне и был признан не только лучшим игроком матча, но второй звездой дня в НХЛ, а также серьёзно улучшил своё положение в гонке снайперов. С десятью голами он поднялся на третью строчку. Выше него лишь Бо Хорват из «Ванкувера» (12) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (14).

Дуэль Малкина и Овечкина

Однако основное внимание болельщиков в этот день было приковано к противостоянию «Вашингтона» и «Питтсбурга», за последние полтора десятка лет ставшего классическим. На протяжении долгого времени коллективы были лидерами Восточной конференции и завоевали четыре Кубка Стэнли на двоих с 2009 года, но в настоящее время пребывают далеко не в лучшем состоянии. «Кэпиталз» только прервали серию из четырёх неудач, а «Пингвинз» не могли взять верх в семи встречах подряд. И это при живых и здоровых Сидни Кросби и Евгении Малкине, проводящих более чем добротный сезон. Ветераны набирали не менее одного балла за игру и входили в число 50 лучших бомбардиров и ассистентов лиги.

На этот раз звёзды «Питтсбурга» также не ушли со льда без очков. К 36-й минуте гости вели с разницей в три гола, за что во многом были ответственны именно Малкин с Кросби. Оба вновь примерили на себя роли ассистентов, но если россиянин помог гостям открыть счёт, то Кросби — довести его до крупного. Но всего этого могло и не быть, если бы Дарси Кемпер действовал хотя бы немного увереннее. Сначала канадский вратарь не уследил за шайбой и сам завёз её в ворота после не самого точного прострела Джейсона Цукера, а затем пропустил в «домик» от Брока Макгинна. Впоследствии он не сумел помешать отличиться Джеффу Питри, хотя видел, как тот заряжал от синей линии.

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В оставшееся время соперники по разу огорчили друг друга. Причём голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит посчитал пример коллеги заразительным и также не успел вовремя сомкнуть щитки после броска Маркуса Юханссона. Но последнее слово всё же оказалось за подопечными Майка Салливана. «Вашингтон» пошёл ва-банк и выпустил шестого полевого, но риск не оправдался — 1:4.

Безусловно, легко списать все беды хозяев на Кемпера, однако лидеры «Кэпиталз» смотрелись не лучшим образом. Тот же Овечкин практически ничего не смог создать в атаке, нанёс всего один бросок в створ и вновь завершил матч в «минусе» («-2»). По показателю полезности Александр опустился на предпоследнее место в НХЛ. Хуже него только форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру («-15»). Не сильно лучше выступили и Евгений Кузнецов с Конором Шири, но россиянин хотя бы пытался регулярно нагружать Десмита.

Примечательно, что в нынешнем первенстве Овечкин уже второй раз оказывается настолько пассивным в нападении. Чуть больше недели назад он всего однажды потревожил вратаря «Вегаса», а «Вашингтон» уступил в овертайме (2:3). При этом в прошлом сезоне форвард попадал в створ менее двух раз в четырёх встречах, причём три из них прошли именно в середине ноября. Сначала он ни разу не попал по воротам «Детройта», а затем по разу заставил вступить в игру голкиперов всё того же «Питтсбурга» и «Анахайма».