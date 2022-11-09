Агент Зайцева объяснил, почему «Оттава» выставила хоккеиста на драфт отказов

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, отреагировал на новость о том, что хоккеиста выставили на драфт отказов.

«У него гарантированный односторонний контракт НХЛ на следующие два года и $9 млн. То, что сейчас происходит — его выставление на драфт отказов «Оттавой», — это чисто бумажная работа, не более того», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 россиянин успел провести семь матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), записав на свой счёт одну голевую передачу.

Ранее бывший футболист «Челси» Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд».