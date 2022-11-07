Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд»

Бывший футболист «Челси» Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд».

«Я рад новому вызову в «Челмсфорде» и с нетерпением жду возможности помочь команде достичь своих целей на сезон», — приводит слова Чеха пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Челмсфорд» выступает во втором по силе дивизионе Великобритании. До этого Чех играл за другой британский хоккейный клуб — «Гилфорд».

Напомним, что 40-летний вратарь в 2019 году завершил футбольную карьеру. Чех известен по выступлениям за лондонский «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и четыре раза выиграл Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Чех покинул должность технического консультанта «Челси».