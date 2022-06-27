Чех покинул пост технического консультанта «Челси»

Бывший вратарь «Челси» Пётр Чех покинул должность технического консультанта лондонского клуба.

Чех занимал данную должность с 2019 года. Он был вратарём «Челси» с 2004 по 2015 год. В составе команды он четырежды выиграл чемпионат Англии и один раз — Лигу чемпионов.

Напомним, что группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее Андрей Червиченко прокомментировал уход Марины Грановской из «Челси».