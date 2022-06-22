Червиченко прокомментировал уход Грановской из «Челси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Марины Грановской с поста спортивного директора «Челси».

«Мне кажется, Грановская чисто администратором была. Думаю, администраторов и так хватает в России. Не слышал про какие-то её спортивные достижения. Вообще про неё мало слышал», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

22 июня «Челси» объявил об уходе Грановской с поста спортивного директора клуба.

Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.

Ранее Анзор Кавазашвили предположил, пойдёт ли Марина Грановская работать в «Спартак» под руководством Заремы Салиховой.