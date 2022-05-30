«Челси» объявил о завершении сделки по продаже Абрамовичем клуба

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Российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.
«Челси» объявил о завершении сделки по продаже Абрамовичем клуба
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее Роман Абрамович трогательно попрощался с «Челси».

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