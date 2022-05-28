Абрамович трогательно попрощался с «Челси» после его продажи

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Российский бизнесмен Роман Абрамович выступил с заявлением после продажи футбольного клуба «Челси».
Абрамович трогательно попрощался с «Челси» после его продажи
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein - UEFA

«Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришёл в «Челси» почти 20 лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Передавая «Челси» новым опекунам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами», — цитирует Абрамовича сайт «Челси».

Группа собственников во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Также Абрамович требует от клуба £1,6 млрд, которые он предоставил команде в кредит.

Ранее «Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем.

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