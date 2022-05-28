«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем

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Пресс-служба лондонского «Челси» выпустила заявление о продаже футбольного клуба.
«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Brady - PA Images

«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодда Боули Clearlake Capital», — говорится на сайте «Челси».

Группа собственников во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули.

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