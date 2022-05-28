«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем
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«Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодда Боули Clearlake Capital», — говорится на сайте «Челси».
Группа собственников во главе с американскими бизнеcменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.
Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, которая разрешает продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули.