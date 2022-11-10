Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Ещё по одной шайбе забросили Мэтт Дамба и Джозеф Крамаросса.

У хозяев единственный гол с передачи российского защитника Дмитрия Куликова на свой счёт записал Павол Регенда.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из двух поражений.

Ранее сообщалось, что игроки «Миннесоты» устроили потасовку после того, как соперник ударил Капризова.