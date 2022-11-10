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Игроки «Миннесоты» устроили потасовку после того, как соперник ударил Капризова

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Игроки «Миннесоты Уайлд» устроили массовую стычку после того, как форвард «Анахайм Дакс» американец Макс Джонс ударил российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игроки «Миннесоты» устроили потасовку после того, как соперник ударил Капризова
  • AP

В середине второго периода встречи, проходящей на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, произошла потасовка между всеми хоккеистами, находящимися на льду.

Стычка началась из-за грубой игры форварда «Анахайма» против 25-летнего россиянина. Партнёры Капризова по команде вступились за него, в результате чего соперник получил большинство.

Ранее сообщалось, что Капризов оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой по лицу в матче НХЛ.

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