Игроки «Миннесоты» устроили потасовку после того, как соперник ударил Капризова
- AP
В середине второго периода встречи, проходящей на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, произошла потасовка между всеми хоккеистами, находящимися на льду.
Стычка началась из-за грубой игры форварда «Анахайма» против 25-летнего россиянина. Партнёры Капризова по команде вступились за него, в результате чего соперник получил большинство.
Ранее сообщалось, что Капризов оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой по лицу в матче НХЛ.