Капризов оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой по лицу в матче НХЛ
Напомним, что в середине второго периода встречи 25-летний россиянин пытался отмахнуться от канадского защитника и ударил его клюшкой по лицу.
В результате нападающий был удалён до конца игры.
Когда Капризов покидал лёд, Даути издевательски помахал ему вслед.
В нынешнем сезоне Капризов набрал 13 (8 + 5) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее сообщалось, что Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса».