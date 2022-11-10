Капризов оштрафован на $5 тысяч за удар клюшкой по лицу в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» канадца Дрю Даути в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, что в середине второго периода встречи 25-летний россиянин пытался отмахнуться от канадского защитника и ударил его клюшкой по лицу.

В результате нападающий был удалён до конца игры.

Когда Капризов покидал лёд, Даути издевательски помахал ему вслед.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 13 (8 + 5) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса».