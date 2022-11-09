Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» канадца Дрю Даути.

В середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 25-летний россиянин пытался отмахнуться от канадского защитника и ударил его клюшкой по лицу.

В результате нападающий был удалён до конца матча.

Когда Капризов покидал лёд, Даути издевательски помахал ему вслед.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 13 (8 + 5) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в первых 200 матчах за команду.