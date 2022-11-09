Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса»
- AP
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В середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 25-летний россиянин пытался отмахнуться от канадского защитника и ударил его клюшкой по лицу.
В результате нападающий был удалён до конца матча.
Когда Капризов покидал лёд, Даути издевательски помахал ему вслед.
В нынешнем сезоне Капризов набрал 13 (8 + 5) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в первых 200 матчах за команду.