Панарин набрал больше всех очков за «Рейнджерс» в первых 200 матчах за команду
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) 31-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, на счету нападающего стало 268 (76 + 192) очков за «Рейнджерс».
Предыдущий рекорд по числу набранных очков в составе клуба в первых 200 играх принадлежал Марку Мессье (255).
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ.