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Панарин набрал больше всех очков за «Рейнджерс» в первых 200 матчах за команду

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в первых 200 матчах за команду.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) 31-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, на счету нападающего стало 268 (76 + 192) очков за «Рейнджерс».

Предыдущий рекорд по числу набранных очков в составе клуба в первых 200 играх принадлежал Марку Мессье (255).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ.

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