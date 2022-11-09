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Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) 29-летний россиянин записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, нападающий отметился результативным действием в 11-й игре подряд, что является повторением лучшей серии с набранными очками в нынешнем сезоне в НХЛ.

Подобным достижением также отметился форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт.

В сезоне-2022/23 Кучеров набрал 21 (6 + 15) очко.

Ранее сообщалось, что две передачи российского нападающего Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс».

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