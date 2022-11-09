Две передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс»
Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 4:3.
В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли.
Российский защитник гостей Александр Романов отметился результативной передачей.
У «Рейнджерс» голы на счету Филипа Хитила, Криса Крайдера и Винсента Трочека.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол российского нападающего Ильи Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в НХЛ.