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Две передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс»

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли.

Российский защитник гостей Александр Романов отметился результативной передачей.

У «Рейнджерс» голы на счету Филипа Хитила, Криса Крайдера и Винсента Трочека.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол российского нападающего Ильи Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в НХЛ.

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