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Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев, Бо Хорват (2), Джек Студничка, Элиас Петтерссон и Брок Бёзер.

У «Оттавы» голы на счету Дрейка Батерсона, Трэвиса Хэмоника, Клода Жиру и Тима Штюцле.

Ранее сообщалось, что передача российского защитника Ивана Проворова помогла «Филадельфии» победить «Сент-Луис» в НХЛ.

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