Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась со счётом 6:4.
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев, Бо Хорват (2), Джек Студничка, Элиас Петтерссон и Брок Бёзер.
У «Оттавы» голы на счету Дрейка Батерсона, Трэвиса Хэмоника, Клода Жиру и Тима Штюцле.
Ранее сообщалось, что передача российского защитника Ивана Проворова помогла «Филадельфии» победить «Сент-Луис» в НХЛ.