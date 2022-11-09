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Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Сент-Луис» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Лукаш Седлак и Оуэн Типпетт.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

У «Сент-Луиса» единственную шайбу с передачи российского нападающего Ивана Барбашёва забросил Райан О'Райлли.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы.

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