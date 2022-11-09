Мастера созидания: как Панарин установил рекорд «Рейнджерс», а Кучеров набрал очки в 11 матчах подряд

Артемий Панарин отдал две голевые передачи в дерби с «Айлендерс» и превзошёл достижения двух легенд «Рейнджерс» по количеству набранных очков в первых 200 матчах. Никита Кучеров отметился передачей и продлил свою результативную серию до 11 игр, а Кирилл Капризов был удалён до конца матча за удар соперника клюшкой по лицу. В свою очередь, Илья Михеев помог «Ванкуверу» взять верх над «Оттавой», а Иван Проворов поучаствовал в разгроме «Сент-Луиса».

Дуэль Панарина и Варламова

Один из центральных матчей дня проходил в Нью-Йорке, где в дерби отношения выясняли «Рейнджерс» и «Айлендерс». И хотя в статусе хозяев пребывали Артемий Панарин и компания, фаворитами считались их менее популярные соседи. В последних восьми встречах подопечные Лейна Ламберта потерпели лишь одно поражение от здорово стартовавшего «Детройта» и пребывали в числе лидеров Восточной конференции. Чего нельзя было сказать об их соперниках, уступивших два раза подряд. Правда, оппозиция тоже была соответствующая — те же неудержимые «Ред Уингз» и «Бостон».

Не удалось «Рейнджерс» взять верх и на этот раз, хотя они были к этому очень близки. Пропустив на шестой минуте, они переломили ход матча и к середине второго периода уже вели с разницей в две шайбы. И во многом причиной тому стала вдохновенная игра Панарина в большинстве. Сам россиянин угодил в каркас и не смог пополнить снайперский счёт, зато дважды ассистировал партнёрам. Сначала он «вырезал» идеальный пас на Криса Крайдера, а затем помог Винсенту Трочеку прервать «сухую» серию. Семён Варламов справился с дальним броском соотечественника, но американец здорово сработал на добивании.

Таким образом, Панарин не только сравнялся с делящими пятую строчку в гонке бомбардиров Натаном Маккинноном, Джейсоном Робертсоном и Эриком Карлссоном (все — по 19 очков), но в очередной раз вписал своё имя в историю клуба. В 200 первых встречах за «Рейнджерс» он отметился 268 результативными баллами. Ранее достижение принадлежало легендарному Марку Мессье, за аналогичное число матчей «настрелявшего» 255, в активе Яромира Ягра — 244.

Однако на этом успехи «Рейнджерс» закончились. Сменщик Ильи Сорокина поймал кураж и больше не позволил номинальным хозяевам застать себя врасплох. В общей сложности Варламов отразил 37 бросков и установил личный рекорд сезона по числу спасений, тем самым стал одним из творцов впечатляющего камбэка. За неполные 15 минут третьего периода «Айлендерс» трижды огорчили Игоря Шестёркина и вырвали победу — 4:3. Для действующего обладателя «Везина Трофи» данный отрезок получился крайне неудачным. Россиянин отметился лишь пятью сейвами и проиграл вторую встречу чемпионата подряд. Причём в каждой он пропустил по четыре гола.

Серия Кучерова

Не смогли добиться очередной победы и хоккеисты «Тампа-Бэй». В отличие от «Рейнджерс», по ходу противостояния с «Эдмонтоном» они оказывались исключительно в роли догоняющих и в итоге не смогли угнаться за командой Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Причём лидеры «Ойлерз» и решили его исход. Канадец записал на свой счёт гол и передачу, а немец стал автором победной шайбы — 3:2.

Кучеров же в очередной раз проявил свои организаторские способности. В середине первого периода он поучаствовал в молниеносной контратаке хозяев и ассистировал Брэндону Хагелю, причём весьма элегантно. Получив пас от Брейдена Пойнта, он выдержал эффектную паузу и только после этого отправил её партнёру. Тому оставалось попасть в ближний угол.

Таким образом, Кучеров отметился результативными действиями в 11-м матче подряд, что в нынешнем сезоне удавалось лишь форварду «Нью-Джерси» Йесперу Братту. В гонке бомбардиров он обошёл Давида Пастрняка и с 21 очком (6 + 15) расположился на третьей строчке. Впереди лишь те же Драйзайтль (9 + 17) и Макдэвид (14 + 15).

Удаление Капризова и эффектный гол Михеева

Лидер «Миннесоты» также продлил свою серию, правда, неудачную. Кирилл Капризов не только не смог набрать очки во втором матче подряд, но ещё и был удалён до конца игры. В одном из эпизодов российский форвард вышел из себя и ударил клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Без него «Уайлд» оказался неспособен хотя бы раз огорчить Джонатана Куика и был бит — 0:1.

Зато здорово себя проявил Илья Михеев. Нападающий вновь забил и помог «Ванкуверу» на выезде сломить сопротивление «Оттавы» (6:4). Причём гол получился на загляденье. Куинн Хьюз шикарной передачей через половину площадки нашёл партнёра у борта, тот здорово развернулся, на скорости прорвался к воротам и оставил не у дел Кэма Тальбо. Его соотечественники были не так успешны. Андрей Кузьменко и Василий Подколзин не смогли отличиться, а второй ещё и заработал четыре штрафные минуты. Правда, это не помешало ему покинуть лёд с одним из лучших показателей полезности среди партнёров («+2»). Превзошёл его лишь автор двух передач Конор Гарланд («+3»).

Шестое очко в сезоне набрал Иван Проворов. Защитник «Филадельфии» положил начало разгрому терпящего бедствие «Сент-Луиса», выступив в роли подносчика снарядов в эпизоде с голом Уэйда Эллисона. Впоследствии хозяева ещё четыре раза заставили капитулировать Томаса Грайсса, а сами пропустили лишь однажды. В этом случае также не обошлось без россиян. На ударную позицию Райана О’Райлли вывел Иван Барбашёв.