Нападающему «Эдмонтона» Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче с «Тампой»

Нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Эвандеру Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

Во втором периоде встречи 31-летний канадец упал на лёд после столкновения с защитником «Тампы» Филиппом Майерсом. В результате форвард «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил его руку коньком, в результате чего у него хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.

Пресс-служба «Эдмонтона» сообщила, что нападающий доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне Кейн набрал 13 (5 + 8) очков в 14 матчах НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» канадца Дрю Даути.