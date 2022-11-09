Нападающему «Эдмонтона» Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче с «Тампой»
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Во втором периоде встречи 31-летний канадец упал на лёд после столкновения с защитником «Тампы» Филиппом Майерсом. В результате форвард «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил его руку коньком, в результате чего у него хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.
Пресс-служба «Эдмонтона» сообщила, что нападающий доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Ему предстоит операция.
В нынешнем сезоне Кейн набрал 13 (5 + 8) очков в 14 матчах НХЛ.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» канадца Дрю Даути.