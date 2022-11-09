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Нападающему «Эдмонтона» Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче с «Тампой»

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Нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Эвандеру Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).
Нападающему «Эдмонтона» Кейну нанесли глубокую рану руки лезвием конька в матче с «Тампой»
  • AP
  • © Jason Behnken

Во втором периоде встречи 31-летний канадец упал на лёд после столкновения с защитником «Тампы» Филиппом Майерсом. В результате форвард «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил его руку коньком, в результате чего у него хлынула кровь и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.

Пресс-служба «Эдмонтона» сообщила, что нападающий доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне Кейн набрал 13 (5 + 8) очков в 14 матчах НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» канадца Дрю Даути.

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