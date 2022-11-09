«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу», Капризов получил матч-штраф

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Крипто Ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил канадский форвард «Лос-Анджелеса» Габриэль Виларди.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника канадца Дрю Даути.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в первых 200 матчах за команду.