«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу», Капризов получил матч-штраф
- AP
- © Ashley Landis
Встреча проходила на стадионе «Крипто Ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил канадский форвард «Лос-Анджелеса» Габриэль Виларди.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф за удар клюшкой по лицу защитника канадца Дрю Даути.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал больше всех очков в первых 200 матчах за команду.