Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Уоррен Фёгеле, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
У «Тампы-Бэй» голы на счету Брэндона Хагеля и Алекса Килорна.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что две передачи российского нападающего Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс».