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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Уоррен Фёгеле, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

У «Тампы-Бэй» голы на счету Брэндона Хагеля и Алекса Килорна.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что две передачи российского нападающего Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Айлендерс».

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