Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей шайбы забросили Джейсон Цукер, Брок Макгинн, Джефф Питри и Джейк Гюнцель.

У хозяев единственный гол на счету Маркуса Юханссона.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его соотечественники, форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.