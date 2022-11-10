Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 4:1.
В составе гостей шайбы забросили Джейсон Цукер, Брок Макгинн, Джефф Питри и Джейк Гюнцель.
У хозяев единственный гол на счету Маркуса Юханссона.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его соотечественники, форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.