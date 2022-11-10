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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей шайбы забросили Джейсон Цукер, Брок Макгинн, Джефф Питри и Джейк Гюнцель.

У хозяев единственный гол на счету Маркуса Юханссона.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его соотечественники, форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.

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