Номер Трусовой и Кондратюка, материнство Сотниковой и новый партнёр Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Аделина Сотникова призналась, что стала мамой. Фигуристке удавалось все девять месяцев скрывать беременность от общественности. Александра Трусова и Марк Кондратюк представили долгожданный совместный номер во время шоу Евгения Плющенко, посвящённого его дню рождения. Евгения Медведева продолжит выступление в «Ледниковом периоде» с актёром Фёдором Федотовым и сможет побороться за победу. Промоутер Владимир Хрюнов утверждает, что договорился о проведении боксёрского поединка между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Шоу ко дню рождения Плющенко

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 40 лет. Свой праздник тренер встретил в работе — в это время в Казани проходил этап Гран-при России среди юниоров.

«Не отмечаем, не празднуем — не то время, надо работать. Я думаю, 20-летний Евгений Плющенко был бы очень доволен собой в 40 лет. Я не жалуюсь, жизнь прекрасна, результаты есть, процветаем, творим, только вперёд», — сказал юбиляр.

Много добрых слов и пожеланий прозвучало в день рождения прославленного фигуриста, но одно из самых ярких принадлежит его неизменному наставнику Алексею Мишину. Он пожелал Евгению сохранить в тренерской работе ту неповторимость, которая присуща ему как спортсмену и как человеку.

«Не побоюсь повторить сказанное когда-то: много выдающихся спортсменов мы почитаем — Браунинг, Ламбьель, Урманов, Ягудин, Чен, — но по широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания. Его наследие — это и «Бандитский Петербург», и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, Хозе и Асисяй. Список бесконечен, а образы неповторимы. Да и по жизни этот человек, безусловно, неповторим», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Несмотря на занятость, совсем без торжеств Плющенко, конечно же, не остался. В воскресенье в Санкт-Петербурге прошло шоу «35 лет на льду», посвящённое знаменательной дате.

Во время представления зрители смогли увидеть несколько новых программ. Так, Алёна Косторная представила номер под композицию Гонсало Рубалькаба «Малагенья». Фигуристка в сентябре перенесла операцию на бедре и только начинает приходить в форму, но в Петербурге сделала попытку исполнить тройной сальхов. Чистым он не получился, но спортсменка осталась довольна и этим.

«Кривой, косой, но такой значимый. Моя самая первая попытка тройного прыжка после операции», — написала Алёна в соцсети, приложив видео.

А самой долгожданной премьерой стало, пожалуй, совместное выступление Александры Трусовой и Марка Кондратюка. Сладкая парочка фигурного катания вышла на лёд под музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». Саша предстала перед зрителями в образе Одиллии, а Марк — Чёрного мага. Впоследствии продюсер Яна Рудковская рассказала, что эта постановка — её идея.

«Долго их уговаривала и, к счастью, уговорила. Ребята по‑прежнему в профессиональном спорте, поэтому номер было поставить сложно. Саша и Марк — большие молодцы, что согласились, мы сделали замечательную затравку перед новогодним шоу «Лебединое озеро». Мне кажется, зрители остались в полном восторге, это был один из самых эффектных номеров, настоящий фурор. Ни я, ни Женя ни разу не видели, чтобы фигуристка каталась в театральной маске весь номер», — поделилась супруга Плющенко.

Новый партнёр Медведевой в «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева недолго оставалась без партнёра на «Ледниковом периоде» после побега Дани Милохина. Сначала двукратная чемпионка мира пробовала скататься с актёрами Антоном Рогачёвым и Алексеем Лукиным, однако их уровень готовности не позволял немедленно влиться в съёмки. И тогда постановщик проекта Илья Авербух обратился к прошлогоднему победителю Фёдору Федотову, выступавшему с Татьяной Волосожар. Артист, который восхитительно провёл предыдущий сезон шоу, как нельзя лучше подходил для того, чтобы с колёс включиться в работу, но сложность заключалась в том, что он был занят на съёмках.

«У Жени и Фёдора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актёр, за то, что они пошли нам навстречу. Фёдор снимается в очень знаковом фильме. График съёмок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днём это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались», — рассказал Авербух.

Он также сообщил, что, несмотря на пропуск одного из эпизодов программы, Медведева с новым партнёром сможет бороться за победу. Баллы, набранные в паре с Милохиным, сохранят за нею и Федотовым, а в одной из передач новый дуэт исполнит не один, а сразу два танца, чтобы наверстать упущенное.

Спортсменка, в свою очередь, призналась, что ей очень комфортно кататься с новым партнёром и что притирка далась им совсем не так сложно, как казалось изначально.

«Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнёр, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнёр и партнёрша должны друг друга уважать и взаимодействовать», — приводит слова Медведевой Sport24.

Между тем Милохин, покинувший шоу без предупреждения после одной из тренировок и отправившийся на отдых в Дубай, рассказал, почему принял такое решение.

«Я не могу делать то, что не хочу делать. В том году занимался этим с удовольствием, потому что для меня это было что‑то новое. Было круто, интересно. В этом году я соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил. Ещё все мои ребята сейчас где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что я не хочу делать. Вот и захотелось уехать. Прошу прощения. Я просто не мог никому сказать или предупредить, потому что они бы меня отговорили. Этого я не хотел», — сказал блогер в одной из соцсетей.

Ожидание боксёрского поединка Загитовой и Бузовой

Промоутер Владимир Хрюнов в очередной раз всколыхнул информационное пространство сообщением о готовящемся боксёрском поединке между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. Он заявил, что идея одобрена обеими сторонами и теперь дело за обсуждением деталей. Предполагается, что бой по правилам бокса — три раунда по две минуты — состоится 9 марта следующего года.

Сами девушки пока не подтвердили участия, но зато уже получили предложения о помощи в подготовке. Олег Саитов готов стать наставником фигуристки, а Александр Емельяненко не отказался провести пару тренировок с певицей.

«На такой бой точно захотят многие посмотреть. Ринг проявляет внутренние качества, характер, то, что человек из себя представляет. В этом плане будет интересно посмотреть на девчат. Конечно, хочется, чтобы их красота в этом поединке не пострадала. Пусть бой будет лёгкий, чтобы девчата не пропустили много», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев, в свою очередь, не удержался от очередной колкости в адрес Загитовой. Телеведущий уже не раз предлагал спортсменке поделиться с ней секретами профессии, так как, по его мнению, ей не хватает мастерства при работе на «Ледниковом периоде».

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы здоровеньким было. Единственное, хотелось бы понять, насколько этот бой будет серьёзным. Есть ощущение, что это будет шуточная история. Конечно, публике хотелось, чтобы состоялся такой серьёзный, кровопролитный бой. В случае с Ольгой лишняя шумиха, конечно, не повредит. В случае с Алиной она тоже не повредит, но я бы на её месте вместо боксёрских тренировок выбрал занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления», — заявил журналист.

Сотникова стала мамой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова раскрыла секрет, на который некоторое время назад намекала в постах в социальных сетях и интервью. Бывшая фигуристка заявляла, что вскоре её жизнь разделится на до и после и от этого станет «ещё интереснее».

«Знаю, что будет непросто, но я верю в себя и свои силы. Мотивация будет бешеная сделать свою жизнь ещё лучше, чем она была раньше. Так и будет», — подчёркивала она.

И вот теперь стало известно, что 30 октября спортсменка стала мамой. Она поделилась с подписчиками фотографией со времени беременности, бирочки из роддома, а также крошечных ножек новорождённого или новорождённой. Пол малыша спортсменка оставила в секрете.

«Наше сокровище, мы тебя очень любим! Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь!» — подписала фигуристка снимки.

Новость оказалась неожиданной не только для поклонников Сотниковой, но и для её многочисленных коллег. Как можно судить по комментариям к публикации, о скором пополнении в семье Аделины в мире фигурного катания даже не догадывались.

«Я тебя искренне поздравляю! Для меня новость о рождении твоего ребёночка — приятный шок. Я бы и не подумала, катаясь весной рядом с тобой, что ты беременна», — написала Александра Бойкова.

Как рассказала продюсер и подруга Сотниковой Анастасия Галкина, удивительно, что никто не заметил округлившегося живота бывшей фигуристки, когда она принимала участие в светских мероприятиях на восьмом месяце беременности.

«Мы сидели, думали, как же правильно преподнести эту информацию… и всё равно никто ничего не заметил! Чудеса!» — сказала Галкина.