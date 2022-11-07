Милохин объяснил, почему покинул «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин рассказал о причинах своего решения покинуть проект «Ледниковый период».

«Почему сбежал с «Ледникового периода»? Объясняю один раз. Ребята, я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я занимался этим с удовольствием, потому что для меня это было что‑то новое», — написал Милохин в своих социальных сетях.

Напомним, что Евгения Медведева в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу.

В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.

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