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Милохин объяснил, почему покинул «Ледниковый период»

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Блогер Даня Милохин рассказал о причинах своего решения покинуть проект «Ледниковый период».
Милохин объяснил, почему покинул «Ледниковый период»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Почему сбежал с «Ледникового периода»? Объясняю один раз. Ребята, я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я занимался этим с удовольствием, потому что для меня это было что‑то новое», — написал Милохин в своих социальных сетях.

Напомним, что Евгения Медведева в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу.

В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.

Ранее Медведева рассказала, чем Федотов лучше Милохина.

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