Авербух объяснил, почему Загитова и Щербакова не будут вместе вести «Ледниковый период»

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова не будут вместе вести шоу «Ледниковый период».

«Это было понятное решение, мы приняли его сразу, ещё до начала шоу. Сейчас нет смысла в этом чередовании, поэтому полноценно весь эфир будет вести Ягудин с Загитовой, а следующий эфир Лёша с Щербаковой, точнее каждые два эфира, если быть точнее», — цитирует Авербуха «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что каждые два эфира фигуристки будут меняться и вести шоу.

26 октября в съёмках участвовали Алина Загитова и Алексей Ягудин, Анна Щербакова была в роли зрителя.

Напомним, что проект покинул блогер Даня Милохин, оставив фигуристку Евгению Медведеву без партнёра. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уже вернулась к съёмкам в роли члена жюри.

Ранее Авербух рассказал, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период».