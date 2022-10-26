«Усталость — это иллюзия»: как Медведева и Авербух отреагировали на уход Милохина с «Ледникового периода»

Евгения Медведева осталась без партнёра в шоу «Ледниковый период». Даня Милохин неожиданно для всех покинул проект и улетел отдыхать в Дубай. Он объяснил это усталостью. Илья Авербух назвал такой поступок недопустимым. А двукратная чемпионка мира отреагировала на побег партнёра, выложив фотографию, где она позирует в худи с надписью «Усталость — это иллюзия».

Даня Милохин устроил настоящий переполох на «Ледниковом периоде». Блогер, которого главный постановщик шоу Илья Авербух лично уговаривал принять участие в новом сезоне в паре с Евгенией Медведевой, не выдержал напряжения и прямо после тренировки улетел в Дубай. На следующий день он уже катался на вейксёрфе.

«Я просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю. Считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте. Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — объяснил свой поступок Милохин в одной из социальных сетей.

Побег тиктокера стал полнейшей неожиданностью для всех организаторов и участников шоу. По словам Авербуха, такого поворота событий ничто не предвещало. Данила снялся в четырёх выпусках телепередачи, два из которых уже вышли в эфир. А в день отъезда он как ни в чём не бывало приехал на тренировку и провёл её на очень высоком уровне, ничем не выдавая своего решения.

«Мы ушли в очень хорошем настроении. Даня перевоплощался в нового героя очень сильно с актёрской точки зрения. И сразу после тренировки он сел и уехал в аэропорт. Получается, он знал о своём решении. Это, наверное, для меня самый болезненный вопрос: как можно было работать в абсолютном подключении? То есть он не пришёл поговорить, не канючил. Он был абсолютно заряжен на всю тренировку», — цитирует специалиста Sport24.

При этом он сообщил, что незадолго до старта съёмок Милохин точно так же ушёл из другого проекта. Однако организаторы «Ледникового периода» доверились тиктокеру и договорились, что он будет рассказывать им о любых сомнениях относительно своего участия. Но этого не случилось. По мнению Авербуха, поступок Данилы недопустим во взрослой жизни.

«Я думаю, что Дане надо вырасти, чтобы понять чувство ответственности, несмотря на усталость, выгорание, эмоции. Мы каждый день начинаем с того, что хочется уехать куда-нибудь, где нам тепло, хорошо, где нам не надо отвечать ни перед кем. Но у нас есть ответственность за семью, за людей, с которыми мы вместе, за наших партнёров, за наших товарищей, за тех, с кем мы идём по жизни», — подчеркнул бывший спортсмен.

Основной удар спонтанного решения приняла на себя Медведева. По признанию Авербуха, фигуристка очень переживает из-за произошедшего. При этом всего неделю назад в одном из интервью он утверждал, что спортсменка поддержит его в любом решении. В нём же он, к слову, говорил, что порой задумывается об уходе.

«Когда очень волнуюсь, я думаю: «Может, мне просто уйти и не делать то, что я волнуюсь делать?» Но в итоге я делаю это, выступаю — и в конце концов наступает радость от того, что мы продолжаем. Женька меня поддерживает в любом случае: если я хочу уйти, она скажет: «Уйдём вместе». Если я скажу: «Остаёмся» — «остаёмся вместе». В общем, мы — единая команда», — подчеркивал тиктокер.

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Однако теперь команда распалась, и в «Ледниковом периоде» Медведевой спешно ищут новую пару. В среду она уже тренировалась с двумя претендентами из актёрской среды. Как сообщают СМИ, один из них — Антон Рогачёв, снимавшийся в фильме «Небесная команда» и сериале «Дылды». Примечательно, что внешне артист весьма похож на Милохина. Другой кандидат на выступление с двукратной чемпионкой мира — звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин.

«Конечно, сложно найти героя, который бы вот так за три дня вошёл и соответствовал уровню катания. Мы даже раздвинули рамки, что необязательно быть героем прошлых сезонов. Это может быть кто-то, кто катается. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте и каталась. Если мы не найдём, то Женя всё равно будет с нами на нашей орбите», — подчеркнул Авербух.

Сама Медведева никак не комментировала поступок Дани, которого считала хорошим другом, после того как они вместе прошли весь прошлый сезон проекта. Однако молчаливым ответом стала фотография, которую двукратная чемпионка мира разместила в своём Telegram-канале. На ней она позирует в худи с недвусмысленной надписью «Усталость — это иллюзия». В точно такой же толстовке на очередные съёмки пришёл Авербух.