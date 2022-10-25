Откровения Медведевой, свадьба Ким Ён А и переполох вокруг Даниеляна: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева призналась, что в настоящее время ни с кем не встречается и это беспокоит её мать, а американские фигуристы в очередной раз возмутились ходом расследования дела Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка Ванкувера Ким Ён А вышла замуж за известного музыканта, а победившая её в Сочи Аделина Сотникова намекнула на глобальные перемены в жизни. Александре Трусовой поставили новые программы, которые она представит на втором этапе Гран-при России в Сочи, а Артура Даниеляна едва не лишили соревновательной практики из-за неправильно оформленного перехода. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Личная жизнь Медведевой

Евгения Медведева не часто говорит о своей личной жизни, поэтому любые её высказывания на эту тему вызывают живой интерес. Так, недавно девушка побывала на съёмках шоу «Женский форум», где рассказала, что в данный момент у неё нет серьёзных отношений.

«У меня мама очень переживает, что никого нет. Эти разговоры в три часа ночи на кухне, когда ты чаёк себе завариваешь — и там мама из-за угла выходит. Садится тихонечко — и такая: «А с кем ты сегодня гулять ходила?» Переживания есть на эту тему, но мне нормально», — делится двукратная чемпионка мира.

Также она вспомнила, как ощущала себя после откровенной съёмки для журнала Maxim. По словам фигуристки, сначала ей было некомфортно, поскольку посторонние впервые увидели её в купальнике на фото.

«Обычно в журнал Maxim приходят сниматься девушки, у которых уже всё рассмотрели, а у меня такого не было, поэтому это первые мои такие откровенные фотографии и я была зажата. Сделали максимально комфортную обстановку для меня, но после обложки Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети — это полу-OnlyFans», — отметила серебряная медалистка Олимпийских игр. Евгения подчеркнула, что не видит никаких проблем в том, чтобы так сниматься в возрасте 22 лет.

При этом Евгения регулярно подогревает интерес поклонников к своей жизни и работе, важную часть которой сейчас составляет проект «Ледниковый период». В телешоу фигуристка вновь, как в прошлом году, выступает в паре с блогером Даней Милохиным. В соцсетях она делится отрывками новых программ и бэкстейджем со съёмок, а недавно опубликовала фото поцелуя с партнёром.

«Опять они со своим этим самым. Ну скока можна», — иронично подписала фигуристка снимок, намеренно исказив орфографию.

Свадьба Ким Ён А

В отличие от Медведевой, которая пока лишь играет в любовь, олимпийская чемпионка 2010 года Ким Ён А уже созрела для семейной жизни. На минувшей неделе кореянка вышла замуж за солиста бойз-бенда Forestella Ко Ву Рима.

Свадьба прошла в одном из отелей Сеула. Спортсменка выбрала для церемонии пышное платье, украшенное вышивкой, с длинным шлейфом, а её причёску украшали фата и диадема.

«Я встретила хорошего человека, и мы пообещали друг другу наше будущее», — написала 32-летняя фигуристка в одной из соцсетей под фотографиями с торжества.

Пара познакомилась на ледовом шоу в 2018 году, а о планах узаконить отношения они объявили в июле этого года.

Интригующее заявление Сотниковой

Между тем Аделина Сотникова в который раз оставляет загадочные комментарии, намекая на некие серьёзные перемены в своей жизни. Некоторое время назад, отвечая на вопрос, предлагали ли ей участвовать в «Ледниковом периоде», олимпийская чемпионка ответила, что отказалась бы, даже если бы позвали. Аделина подчеркнула, что у неё в настоящее время есть «другой, более важный проект».

А на минувшей неделе девушка опубликовала сообщение о грядущих колоссальных переменах в жизни, подчеркнув, что мечты должны сбываться.

«Я знаю, что у меня впереди ещё много всего. Знаю, что совсем скоро моя жизнь разделится на до и после, и она от этого становится ещё интереснее. Знаю, что будет непросто, но я верю в себя и свои силы. Мотивация будет бешеная сделать свою жизнь ещё лучше, чем она была раньше. Так и будет», — написала Сотникова.

Отстранение Даниеляна

Небольшой переполох случился в понедельник из-за Артура Даниеляна. Ряд СМИ сообщили, что Федерация фигурного катания Москвы запретила спортсмену выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Дисциплинарная мера была применена из-за того, что фигурист не уведомил о переходе в другую спортивную организацию. Утверждалось, что проблема заключается в воинском учёте: Артур состоит в сборной Москвы и является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ЦСКА.

В конце августа Даниелян оставил группу Елены Буяновой в столице и начал тренироваться у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге.

Однако генеральный директор ФФККР Александр Коган поспешил успокоить поклонников молодого человека, сообщив, что тот всё-таки сможет соревноваться в стартовавшем сезоне — как член сборной России. А гендиректор ФФКМ Нина Мозер и вовсе назвала информацию об отстранении недостоверной.

«Это враньё. Был рабочий документ в переписке нашей федерации и Петербурга. Мы отметили, что не согласны с его переездом в Северную столицу. Вот и всё. Исполком не принял решение о его переходе в Петербург, он будет кататься за ЦСКА и Москву. Никаких санкций против него никто применять не собирался», — сказала Мозер.

В серии Гран-при серебряный призёр чемпионата Европы-2020 стартует на третьем этапе в Казани 4—6 ноября. Также он выйдет на лёд на пятом этапе в Самаре 16—18 ноября.

Артур Даниелян выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве. Дата события: 25.09.2022

РИА Новости

© Александр Вильф

Новые программы Трусовой

Александра Трусова не принимала участия в первом этапе серии Гран-при России в Москве, однако привлекла к себе не меньше внимания, чем участники. Королева квадов в сопровождении Марка Кондратюка дважды посетила «Мегаспорт», и неизменно вокруг неё образовывалась огромная толпа желающих сфотографироваться и взять автограф.

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Иногда этот интерес становился слишком навязчивым, поэтому официальная фангруппа спортсменки даже опубликовала призыв не отвлекать Александру от просмотра соревнований.

Тем временем Трусова вступит в борьбу уже на этой неделе — этап в Сочи пройдёт 28—30 октября. Там Русская Ракета впервые представит новые программы, которые были поставлены ей при переходе от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Как отметил хореограф Никита Михайлов, вариант оставить прежние постановки не рассматривался.

«Достаточно редко, когда люди переходят в начале сезона с готовыми программами, они остаются. Всё-таки Александра — спортсмен такого уровня, что, конечно, так как она перешла к нам, мы должны показать её с той стороны, с которой хотим. То же самое происходило с Софьей Самоделкиной. Нам надо сделать так, чтобы Александра стала другой. Другой именно в том плане, как мы понимаем, что это будет классно», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Недовольство американцев ходом дела Валиевой

Заявление РУСАДА о том, что никакие детали дела Камилы Валиевой не будут преданы огласке, спровоцировало новый всплеск возмущения в США. Сначала глава национального антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт заявил, что сокрытие информации превращает весь процесс в посмешище. Затем высказался один из членов сборной, Эван Бэйтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок. По его словам, вся эта ситуация крайне неприятная и разочаровывающая.

«Это очень досадно. Прошло восемь месяцев, и всё по-прежнему настолько окутано тайной. Мне по крайней мере хотелось бы надеяться на прозрачность — и не только для общественности, но и особенно для спортсменов, которых это касается. Разочарование, кажется, растёт и всё больше усиливается по мере того, как проходят дни и месяцы, а решения всё нет, и самый последний пресс-релиз РУСАДА о том, что публично ничего объявляться не будет, в немалой мере подкрепляет чувство досады», — заявил американец.

Не удержался от комментариев и олимпийский чемпион в одиночном катании Нэйтан Чен. Он посетовал, что спортсмены не смогут как следует отпраздновать получение медалей, поскольку все разъехались по разным уголкам не только страны, но и мира.

«Безусловно, нам бы очень хотелось узнать результаты и понять, какая награда будет у нашей команды», — добавил чемпион ОИ-2022.

Триумфальное выступление Малинина

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин впечатлил публику великолепным выступлением в произвольной программе на Гран-при США. Он исполнил в ней пять четверных и сумел подняться на первое место с четвёртого, которое занимал после короткой. В том числе Илье удалось прыгнуть четверной аксель, который в мире пока не исполняет никто, кроме него. По словам спортсмена, он сам несколько удивлён своим достижением и не вполне осознаёт, как ему удалось справиться с этой сложной задачей.

«Я просто доверился собственной подготовке, и это хорошо сработало. Когда я вышел на лёд во время разминки, знал, что буду этого добиваться. Я принял решение и не отходил от него, не думал, стоит это делать или не стоит. Я его держался», — отметил молодой человек.

Александр Энберт, комментируя выступление Малинина, назвал американского спортсмена гением и отметил его «определённый талант к четверным». По мнению россиянина, Илья сказал новое слово в фигурном катании.

«У него даже аксель в четыре с половиной оборота практически готов. Думаю, он будет двигать фигурное катание вперёд, заставлять всех остальных развиваться. Чтобы бороться в этом виде спорта, помимо качественного катания, скольжения, владения коньком, интерпретации музыки, свежих идей, нужна ещё и техника. В фигурном катании техническая оценка — минимум половина всех заслуг», — цитирует серебряного призёра ОИ-2018 «Матч ТВ».