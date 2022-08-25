Буянова — о переходе Даниеляна к Рукавицыну: он пришёл к нам и поставил перед фактом
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«В течение трёх лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него всё время что-то болело. А сегодня он пришёл к нам и поставил перед фактом: я хочу поменять свою жизнь. Начать её с чистого листа», — цитирует Буянову РИА Новости.
По её словам, фигуристу постоянно искали врачей и все три года восстановления он никогда не был полностью здоровым. Она также отметила, что последнее время они готовились не к сентябрьским прокатам, а продолжали восстановление.
18-летний фигурист тренировался под руководством Буяновой с 2016 года.
Напомним, что Рукавицын попал в скандал с фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Бывшая ученица обвинила российского тренера и его группу в травле. По словам девушки, тренеры упрекали её в лишнем весе и угрожали испортить карьеру.
Ранее Буянова рассказала, почему было принято решение перенести проведение операции у Алёны Косторной.