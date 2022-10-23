Малинин рассказал о решении включить четверной аксель в программу на Гран-при США

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу на этапе Гран-при США в сезоне-2022/23.

«Утром я не был уверен, что сделаю четверной аксель. Но мне пришла в голову мысль: «Все этого ждут. Я должен пойти на это». Приземлившись, я был в шоке: все трибуны кричали», — сказал после проката Малинин.

Американец в сумме получил от судей 280,37 балла. Он выполнил пять четверных в произвольной программе.

Второе место занял японец Као Миюра — 273,19 балла. Третье — южнокореец Ча Джун Хван (264,05 балла).

Ранее сообщалось, что Као Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США.